STAGE Théâtre musique (8 à 14 ans) Sigy-en-Bray
STAGE Théâtre musique (8 à 14 ans) Sigy-en-Bray jeudi 16 avril 2026.
STAGE Théâtre musique (8 à 14 ans)
264 Rue du Mont Grard Sigy-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-16
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-16
Intervenants Sara Llorca Benoît Lugué
Participation 60 euros.
10h/17h les 3 jours, avec présentation du travail le samedi 18 avril.
Inscriptions et renseignements lafabriquedesigy@gmail.com .
264 Rue du Mont Grard Sigy-en-Bray 76780 Seine-Maritime Normandie lafabriquedesigy@gmail.com
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English : STAGE Théâtre musique (8 à 14 ans)
L’événement STAGE Théâtre musique (8 à 14 ans) Sigy-en-Bray a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray