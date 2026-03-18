STAGE Théâtre musique (8 à 14 ans)

264 Rue du Mont Grard Sigy-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-16

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-16

Intervenants Sara Llorca Benoît Lugué

Participation 60 euros.

10h/17h les 3 jours, avec présentation du travail le samedi 18 avril.

Inscriptions et renseignements lafabriquedesigy@gmail.com .

264 Rue du Mont Grard Sigy-en-Bray 76780 Seine-Maritime Normandie lafabriquedesigy@gmail.com

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English : STAGE Théâtre musique (8 à 14 ans)

L’événement STAGE Théâtre musique (8 à 14 ans) Sigy-en-Bray a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray