Stage Théâtre pour enfants et ados Théâtre Puzzle Landeleau

Stage Théâtre pour enfants et ados
Landeleau Finistère
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-18
Stage Théâtre pour enfants et ados le mercredi 18 février
> 10h 12h: initiation théâtre enfants
> 14h 16h: théâtre d’impro ados
Tarif spécial découverte: 12€
Inscription au 09 53 51 59 21
Théâtre PUZZLE
22 Pénity Saint Laurent
29530 LANDELEAU
www.facebook.com/THEATREPUZZLENANTES .
+33 6 71 00 46 74
