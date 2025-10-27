Stage théâtre pour enfants Lagruère
Stage théâtre pour enfants Lagruère lundi 27 octobre 2025.
Stage théâtre pour enfants
Salle Polyvalente Lagruère Lot-et-Garonne
Le Foyer Rural organise un stage de théâtre pour les enfants de 6 à 10 ans.
Travailler la confiance en soi autour d’un thème sur les monstres des contes. Spectacle final le 31 octobre.
Sur réservation Places limitées.
Salle Polyvalente Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 61 86 67
English : Stage théâtre pour enfants
The theater section of the Foyer Rural organizes a theatrical creation workshop for children aged 8 to 11.
By Alexia Gallesio.
German : Stage théâtre pour enfants
Die Theaterabteilung des Foyer Rural organisiert einen Workshop zur Theatergestaltung für Kinder von 8 bis 11 Jahren.
Von Alexia Gallesio.
Italiano :
Il Foyer Rural organizza un corso di teatro per bambini dai 6 ai 10 anni.
Si lavora sulla fiducia in se stessi attorno al tema dei mostri delle fiabe. Spettacolo finale il 31 ottobre.
È necessaria la prenotazione I posti sono limitati.
Espanol : Stage théâtre pour enfants
La sección de teatro del Foyer Rural organiza un taller de teatro creativo para niños de 8 a 11 años.
Por Alexia Gallesio.
L’événement Stage théâtre pour enfants Lagruère a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Val de Garonne