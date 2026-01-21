STAGE THÉÂTRE POUR ENFANTS Merville
Le Foyer Rural de Merville propose un stage de théâtre, à l’attention des enfants, à partir de 7 ans.
Du 2 au 4 Mars, le Foyer Rural proposera un stage de théâtre pour les 7-12 ans à la salle Pré Vert (ancienne bibliothèque, rue des Alouettes). Un spectacle aura lieu le dernier jour à 16h. Inscriptions par mail auprès du Foyer Rural. Chacun apporte son pique nique ou repas froid. Sur inscription. 100 .
RUE DES ALOUETTES Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie foyerrural.merville@gmail.com
The Foyer Rural de Merville is offering a theater workshop for children aged 7 and over.
