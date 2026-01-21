STAGE THÉÂTRE POUR ENFANTS Merville

STAGE THÉÂTRE POUR ENFANTS

RUE DES ALOUETTES Merville Haute-Garonne

Tarif : 100 – 100 – EUR

100

Tarif enfant

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-04

2026-03-02

Le Foyer Rural de Merville propose un stage de théâtre, à l’attention des enfants, à partir de 7 ans.

Du 2 au 4 Mars, le Foyer Rural proposera un stage de théâtre pour les 7-12 ans à la salle Pré Vert (ancienne bibliothèque, rue des Alouettes). Un spectacle aura lieu le dernier jour à 16h. Inscriptions par mail auprès du Foyer Rural. Chacun apporte son pique nique ou repas froid. Sur inscription. 100 .

RUE DES ALOUETTES Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie foyerrural.merville@gmail.com

The Foyer Rural de Merville is offering a theater workshop for children aged 7 and over.

