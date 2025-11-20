Stage théâtre pour enfants Les Forges, 292 route départementale 984 Perreuil

Stage théâtre pour enfants

Les Forges, 292 route départementale 984 Les Ateliers des Forges Perreuil Saône-et-Loire

Tarif : 150 – 150 – 180 EUR

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-10 17:30:00

2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13

Pour savoir si on aime le théâtre, il faut essayer !

Par le travail du corps, du mot, de l’émotion, l’enfant se découvre, s’émerveille et goût au bonheur de jouer avec d’autres.

Respirer, se détendre, se concentrer, regarder, se laisser regarder, rire, pleurer…et improviser un personnage, une histoire.

Prêt ! Le rideau se lève !

Animé par Francisco Marquès et Elie Corm, formateurs à l’Académie Internationale de Théâtre pour Enfants (theatre-enfant.org).

Participation entre 150 et 180 euros selon vos ressources, déjeuner compris.

Hébergement sur place possible sur demande.

Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site lesateliersdesforges.com, rubrique Formations. .

Les Forges, 292 route départementale 984 Les Ateliers des Forges Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 98 13 98 communication@lesateliersdesforges.com

