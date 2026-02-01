STAGE THÉÂTRE Sainte-Croix-Vallée-Française
STAGE THÉÂTRE
À partir de jeux théâtraux et d’improvisations guidées, les enfants créent des séquences à partir d’une thématique ou d’un album, accompagné·es par Juliette qui ramène également costumes et accessoires en lien avec le sujet. Petit à petit, une pièce se monte, et sera montrée aux parents en fin de stage. De 5 à 12 ans. De 10h à 16h, repas tiré du sac. Sur inscription.
En février, le foyer rural propose un stage de découverte du théâtre exceptionnel.
À partir de jeux théâtraux et d’improvisations guidées, les enfants créent des séquences à partir d’une thématique ou d’un album, accompagné·es par Juliette qui ramène également costumes et accessoires en lien avec le sujet. Petit à petit, une pièce se monte, et sera montrée aux parents en fin de stage.
Juliette Bérard-Fernet est comédienne professionnelle, membre de la compagnie Waaldé agrée par la DRAC pour le théâtre. Son but ? Utiliser le théâtre comme outil pour aider les enfants à déconstruire les aprioris, expérimenter leur citoyenneté, et réfléchir à l’engagement de chacun·e dans la société.
De 5 à 12 ans
Du lundi 23 au vendredi 27 février au Piboulio
De 10h à 16h avec spectacle le vendredi 27 après-midi
Repas tiré du sac
80€ les 5 jours + adhésion .
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 10 56 91 lebocal.frvf@orange.fr
English :
Using theatrical games and guided improvisations, the children create sequences based on a theme or an album, accompanied by Juliette, who also brings costumes and props related to the subject. Little by little, a play is put together, and will be shown to parents at the end of the workshop. Ages 5 to 12. From 10 a.m. to 4 p.m., packed lunch. Registration required.
