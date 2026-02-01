STAGE THÉÂTRE Sainte-Croix-Vallée-Française

STAGE THÉÂTRE

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 80 – 80 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :

2026-02-23

À partir de jeux théâtraux et d’improvisations guidées, les enfants créent des séquences à partir d’une thématique ou d’un album, accompagné·es par Juliette qui ramène également costumes et accessoires en lien avec le sujet. Petit à petit, une pièce se monte, et sera montrée aux parents en fin de stage. De 5 à 12 ans. De 10h à 16h, repas tiré du sac. Sur inscription.

En février, le foyer rural propose un stage de découverte du théâtre exceptionnel.

À partir de jeux théâtraux et d’improvisations guidées, les enfants créent des séquences à partir d’une thématique ou d’un album, accompagné·es par Juliette qui ramène également costumes et accessoires en lien avec le sujet. Petit à petit, une pièce se monte, et sera montrée aux parents en fin de stage.

Juliette Bérard-Fernet est comédienne professionnelle, membre de la compagnie Waaldé agrée par la DRAC pour le théâtre. Son but ? Utiliser le théâtre comme outil pour aider les enfants à déconstruire les aprioris, expérimenter leur citoyenneté, et réfléchir à l’engagement de chacun·e dans la société.

De 5 à 12 ans

Du lundi 23 au vendredi 27 février au Piboulio

De 10h à 16h avec spectacle le vendredi 27 après-midi

Repas tiré du sac

80€ les 5 jours + adhésion .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 10 56 91 lebocal.frvf@orange.fr

English :

Using theatrical games and guided improvisations, the children create sequences based on a theme or an album, accompanied by Juliette, who also brings costumes and props related to the subject. Little by little, a play is put together, and will be shown to parents at the end of the workshop. Ages 5 to 12. From 10 a.m. to 4 p.m., packed lunch. Registration required.

