Stage thématique au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche

Stage thématique au Château du Tertre

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-02

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-02

Avec Aleph Ecriture, résidences Travailler son manuscrit: du 2 au 7 avril avec Aline Barbier

Stages animés par Béatrice Limon, renseignements et inscriptions auprès d’Aleph écriture.

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué .

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

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English : Stage thématique au Château du Tertre

L’événement Stage thématique au Château du Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-03-11 par CdC des Collines du Perche Normand