Stage thématique au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche
Stage thématique au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche jeudi 2 avril 2026.
Stage thématique au Château du Tertre
Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-02
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-02
Avec Aleph Ecriture, résidences Travailler son manuscrit: du 2 au 7 avril avec Aline Barbier
Stages animés par Béatrice Limon, renseignements et inscriptions auprès d’Aleph écriture.
Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué .
Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr
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English : Stage thématique au Château du Tertre
L’événement Stage thématique au Château du Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-03-11 par CdC des Collines du Perche Normand