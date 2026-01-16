Stage thématique au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche

Stage thématique au Château du Tertre

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-11

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-11

Stage thématique au Château du Tertre

– Ouvrir l’enquête du mardi 11 août 2026 au matin au dimanche 16 août après-midi.

Stages animés par Béatrice Limon, renseignements et inscriptions auprès d’Aleph écriture.

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué .

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage thématique au Château du Tertre

L’événement Stage thématique au Château du Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-01-14 par CdC des Collines du Perche Normand