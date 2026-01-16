Stage thématique au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche
Stage thématique au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche mardi 11 août 2026.
Stage thématique au Château du Tertre
Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-11
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-11
Stage thématique au Château du Tertre
– Ouvrir l’enquête du mardi 11 août 2026 au matin au dimanche 16 août après-midi.
Stages animés par Béatrice Limon, renseignements et inscriptions auprès d’Aleph écriture.
Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué .
Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage thématique au Château du Tertre
L’événement Stage thématique au Château du Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-01-14 par CdC des Collines du Perche Normand