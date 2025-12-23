Stage thérapie psycho-corporelle et énergétique le rein, Centre Arkonect Tarbes

Stage thérapie psycho-corporelle et énergétique le rein

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 12:30:00

2026-01-31

Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose des enseignements à la fois théoriques (sur les plans physique, physiologique, énergétique et symbolique) et pratiques (grâce à l’expérimentation d’exercices corporels énergétiques spécifiques) qui vous permettront d’acquérir des outils performants pour renforcer l’énergie de vos reins, ainsi que votre vitalité.

L’hiver concerne le rein. Il est le siège de nos mémoires ancestrales et de notre force de vie.

Être debout, stimuler nos capacités de responsabilité et de dignité !

RÉSERVATION NÉCESSAIRE le plus tôt possible Places limitées

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

English :

Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer offers both theoretical (on the physical, physiological, energetic and symbolic levels) and practical (thanks to the experimentation of specific energetic body exercises) teachings that will enable you to acquire effective tools to reinforce your kidney energy and vitality.

Winter is all about the kidney. It is the seat of our ancestral memories and life force.

Stand on your feet, stimulate your capacity for responsibility and dignity!

RESERVATIONS NECESSARY as soon as possible Places limited

