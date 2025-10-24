Stage tir à l’arc à cheval Ferme Équi’libre Angoisse
Stage tir à l’arc à cheval Ferme Équi’libre Angoisse vendredi 24 octobre 2025.
Stage tir à l’arc à cheval
Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie Angoisse Dordogne
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Stage de tir à l’arc à cheval (tous niveaux).
Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58 ferme.equi-libre@orange.fr
English :
Archery course on horseback (all levels).
German : Stage tir à l’arc à cheval
Praktikum Bogenschießen zu Pferd (alle Niveaus).
Italiano :
Corso di tiro con l’arco a cavallo (tutti i livelli).
Espanol : Stage tir à l’arc à cheval
Curso de tiro con arco a caballo (todos los niveles).
