Stage tir à l’arc à cheval Ferme Équi’libre Angoisse

Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie Angoisse Dordogne

Stage de tir à l’arc à cheval (tous niveaux).

Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58 ferme.equi-libre@orange.fr

English :

Archery course on horseback (all levels).

German : Stage tir à l’arc à cheval

Praktikum Bogenschießen zu Pferd (alle Niveaus).

Italiano :

Corso di tiro con l’arco a cavallo (tutti i livelli).

Espanol : Stage tir à l’arc à cheval

Curso de tiro con arco a caballo (todos los niveles).

