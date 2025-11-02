Stage tir à l’arc à cheval Ferme Équi’libre Angoisse

Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie Angoisse Dordogne

Stage intensif de tir à l’arc à cheval (à partir du G2).

Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58 ferme.equi-libre@orange.fr

English :

Intensive archery course on horseback (G2 and above).

German : Stage tir à l’arc à cheval

Intensivkurs Bogenschießen zu Pferd (ab G2).

Italiano :

Corso intensivo di tiro con l’arco a cavallo (G2 e oltre).

Espanol : Stage tir à l’arc à cheval

Curso intensivo de tiro con arco a caballo (G2 y superior).

