Stage tir à l’arc à cheval Ferme Équi’libre Angoisse

Stage tir à l’arc à cheval
Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie Angoisse Dordogne
Stage intensif de tir à l’arc à cheval (à partir du G2).
Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58 ferme.equi-libre@orange.fr
Intensive archery course on horseback (G2 and above).
Intensivkurs Bogenschießen zu Pferd (ab G2).
Corso intensivo di tiro con l’arco a cavallo (G2 e oltre).
Curso intensivo de tiro con arco a caballo (G2 y superior).
