Stage tir à l’arc à cheval Ferme Équi’libre Angoisse

Stage tir à l’arc à cheval

Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Stage de tir à l’arc à cheval (tous niveaux).

Stage de tir à l’arc à cheval (tous niveaux). .

Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58 ferme.equi-libre@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage tir à l’arc à cheval

Archery course on horseback (all levels).

L’événement Stage tir à l’arc à cheval Angoisse a été mis à jour le 2026-01-29 par Isle-Auvézère