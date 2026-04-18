Stage tissage ados et adultes je tisse mon sac japonais La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Le Grand-Village-Plage

Stage tissage ados et adultes je tisse mon sac japonais

La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Stage week-end tissage, animé par Chloé Lizet-de-Thélin, tisserande professionnelle à Saint-Trojan-les-Bains (atelier Tisse and Love).

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La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

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English : Weaving workshop for teens and adults I weave my Japanese bag

Weekend weaving workshop, led by Chloé Lizet-de-Thélin, professional weaver from Saint-Trojan-les-Bains (atelier Tisse and Love).

L’événement Stage tissage ados et adultes je tisse mon sac japonais Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes