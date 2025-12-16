Stage Tissage Saori Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Stage Tissage Saori

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Tarif de base plein tarif

Stage de Tissage Saori

Durée 8 hrs

Public Adulte à partir de 16 ans

Une technique intuitive et colorée !

Apprenez à tisser avec la méthode du Saori (ou trame croisée) avec de la belle laine mérinos colorée.

Le métier à tisser est déjà préparé pour vous, il ne vous reste qu’à tisser et à vous amuser ! La couleur de la chaîne est unie pour laisser plus de place à votre créativité au moment du tissage, vous pourrez choisir les couleurs de la trame et changer de couleurs tout au long du tissage.

Si vous êtes déjà venue tisser une écharpe et que le tissage vous a conquise, vous pourrez continuer d’apprendre avec cette nouvelle technique de tissage. C’est l’occasion de continuer d’avancer dans votre expérience du tissage !

Au programme

– Tisser sur un métier à tisser à pédales

– Expérimenter la technique du Saori en tissant avec 2 couleurs

– Suivre votre intuition et votre sens des couleurs

– Changer encore de couleur

– Entrer dans le rythme du tissage !

– Fabriquer un tissu en laine mérinos que vous pourrez transformer en house de coussin, sac ou intégrer à un projet de couture ! .

