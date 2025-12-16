Stage Tissage Saori Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
Stage Tissage Saori Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin lundi 2 février 2026.
Stage Tissage Saori
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 160 – 160 – 160 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 13:00:00
fin : 2026-02-03 17:00:00
Date(s) :
2026-02-02 2026-03-12
Stage de Tissage Saori
Durée 8 hrs
Public Adulte à partir de 16 ans
Une technique intuitive et colorée !
Apprenez à tisser avec la méthode du Saori (ou trame croisée) avec de la belle laine mérinos colorée.
Le métier à tisser est déjà préparé pour vous, il ne vous reste qu’à tisser et à vous amuser ! La couleur de la chaîne est unie pour laisser plus de place à votre créativité au moment du tissage, vous pourrez choisir les couleurs de la trame et changer de couleurs tout au long du tissage.
Si vous êtes déjà venue tisser une écharpe et que le tissage vous a conquise, vous pourrez continuer d’apprendre avec cette nouvelle technique de tissage. C’est l’occasion de continuer d’avancer dans votre expérience du tissage !
Au programme
– Tisser sur un métier à tisser à pédales
– Expérimenter la technique du Saori en tissant avec 2 couleurs
– Suivre votre intuition et votre sens des couleurs
– Changer encore de couleur
– Entrer dans le rythme du tissage !
– Fabriquer un tissu en laine mérinos que vous pourrez transformer en house de coussin, sac ou intégrer à un projet de couture ! .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Tissage Saori
L’événement Stage Tissage Saori Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2025-12-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II