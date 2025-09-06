Stage tissu aérien et équilibre sur les mains Studio Le Chai Rochefort-sur-Loire

Stage tissu aérien au Studio Le Chai

Dans les airs, la tête à l’envers deux journées pour explorer les airs et inverser les perspectives

Stage Tissu Aérien

Découvrez le plaisir de vous envoler et de défier la gravité ! Le tissu aérien est une discipline idéale pour renforcer votre corps, développer votre agilité et explorer de nouvelles sensations acrobatiques, dans le respect de votre rythme et l’écoute de votre corps. Deux journées pour prendre de la hauteur et mettre la tête à l’envers !

Chaque journée est divisée en deux temps

• Matin Tissu aérien pour enfants

• Après-midi Tissu aérien pour adultes et ados

Vous pouvez choisir

• de participer à une seule journée,

• ou de vous offrir les deux journées pour un moment complet de progression !

Dates

• Samedi 27 Décembre

• Samedi 3 Janvier

Au programme

Échauffement spécifique et préparation physique adaptée

Tissu aérien enfants (matin)

• Échauffement ludique avec jeux et missions pour se mettre en mouvement

• Découverte des techniques de base au sol et en l’air

• Figures amusantes et jeux de mouvement pour développer force et coordination

• Construction d’enchaînements simples, fluidité et exploration

• Étirements et assouplissement adaptés aux enfants

Tissu aérien adultes ados (après-midi)

• Travail technique au sol et en l’air

• Figures statiques et dynamiques

• Recherche de fluidité dans le mouvement

• Construction d’enchaînements et transitions

• Assouplissement ciblé (épaules, jambes, dos), selon le niveau de chacun·e

Pour celles et ceux ayant déjà participé

• Révision des figures et bases du dernier stage

• Nouvelles figures statiques et dynamiques

• Travail de transitions et fluidité

Le contenu est entièrement adapté au niveau de chacun·e, avec des propositions personnalisées pour accompagner votre progression, que vous soyez débutant·e ou déjà initié·e.

Public

• Enfants, adolescents et adultes

Horaires

• Matin 10h30 12h30

• Après-midi 14h 17h

Tarifs

• 1 jour enfant 35 € 2 jours 60 €

• 1 jour adulte 45 € 2 jours 80 €

Lieu

Studio Le Chai Rochefort-sur-Loire

N’hésitez pas à arriver 10 minutes en avance pour vous préparer ou vous changer si besoin

Pause déjeuner

Une pause est prévue. Pensez à apporter de quoi manger, boire et grignoter pour reprendre des forces !

Infos & Réservations

Par SMS 06 58 15 03 00

Par mail lassocmonte@gmail.com

Inscription + Info

Par texto: 06 58 15 03 00

Par mail: lassocmonte@gmail.com .

Studio Le Chai 62 Rue René Gasnier Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 15 03 00 lassocmonte@gmail.com

English :

In the air, upside down: two days to explore the skies and reverse perspectives

