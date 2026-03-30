Stage tissu aérien La Pandicule Retournac
Stage tissu aérien La Pandicule Retournac vendredi 10 avril 2026.
Stage tissu aérien
La Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Découverte et initiation au tissu aérien pour débutants. Nombre de places limité à 9 participants maximum. A partir de 5 ans jusqu’à 12 ans. Sur réservation.
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La Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24
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English :
Introduction to aerial fabric for beginners. Places limited to a maximum of 9 participants. From 5 to 12 years old. Reservations required.
L’événement Stage tissu aérien Retournac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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