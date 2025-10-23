Stage « Toile lumineuse » Lorleau

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

2025-10-23

Pendant 2h30, utilisez plusieurs matières et donnez vie à une décoration originale en peinture et différentes matières

En complément de la peinture, possibilité collage, décopatch, perforatrices, découpeuse, strass…

Chacun choisira la thématique de son choix et fixera des LEDs pour rendre sa toile lumineuse.

Enfants et duo adulte-enfant pour passer un moment créatif ensemble

Tout inclus matériel et fournitures, toile 40 x 30 cm

42€

www.lateliermeliemelo.fr

contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47 .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

