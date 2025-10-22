Stage tournage adultes Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne

Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.

Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.

Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.

3 soirées pour lâcher prise et se laisser emporter par le rythme du tour de potier.

170€ tout compris.

Les mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 octobre de 18h à 21h.

Ouvert aux débutants et aux initiés qui veulent se perfectionner. .

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com

English :

Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.

German :

Das Atelier liegt zwischen Fluss und Stadtmauern im Herzen der Stadt Château-Gontier-sur-Mayenne und wurde so eingerichtet, dass es die Weitergabe und das Experimentieren fördert.

Italiano :

Situato tra il fiume e i bastioni, nel cuore della città di Château-Gontier-sur-Mayenne, il laboratorio è stato progettato per incoraggiare la trasmissione e la sperimentazione.

Espanol :

Situado entre el río y las murallas, en el corazón de la ciudad de Château-Gontier-sur-Mayenne, el taller se ha diseñado para favorecer la transmisión y la experimentación.

