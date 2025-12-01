STAGE TOUS PUBLICS Initiation escalade 5-7ans et 8-17ans Tournus

STAGE TOUS PUBLICS Initiation escalade 5-7ans et 8-17ans

Gymanse Louis Desmaris Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

STAGE OUVERT TOUS PUBLICS ! (Réservé aux NON licenciés)

Pensez à remplir et à renvoyer les documents en bas de cette page à sacha@lagouttedeau-escalade.com

Seul le règlement du stage, par CB/chèque bancaire/chèques vacances/coupons sport, validera votre inscription. Dans l’attente du règlement la place n’est pas bloquée et est donc susceptible d’être réservée par quelqu’un d’autre.

STAGE TOUS PUBLICS Baby escalade (5-7ans)

Le mardi 30 décembre en matinée

Horaires 09h-12h

Un temps d’accueil sera mis en place de 08h30 à 09h et de 12h00 à 12h30 afin de faciliter l’arrivée et le retour des enfants.

Programme

08h30 09h00 Accueil

09h00 12h00 Escalade

12h00 12h30 Retour

Fin de stage 12h00

Encadrant Sacha

Age requis 5-7 ans

Coût 35€

Contenu Dédié aux enfants de 5 à 7 ans, le but est de leur faire découvrir l’activité en douceur… apprentissage des bases de l’escalade et découverte de la verticalité, jeux en hauteur, ils apprendont à gérer leur équilibre et leur coordination.

Le Thème de ce stage sera Noël Déguisements, choclats et cadeaux seront au rendez-vous !

Votre jeune est le/la bienvenu(e) dans le déguisement de son choix ! Attention à faire en sorte que celui-ci soit tout de même adapté à la pratique (on évite jupes courtes et tenues qui gènent le mouvement par exemple)

RDV Complexe sportif Louis Desmaris (Tournus)

Adresse En Bagatelle, 71700 Tournus

Attention l’entrée se fera via le petit portillon vert à l’arrière du gymnase.

A prévoir tenue confortable, baskets, gourde d’eau, de quoi faire un petit gouté pour celles et ceux qui le souhaitent

Matériel: Chaussons et matériels fournis.

Pour plus d’infos

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à ce stage (il doit avoir entre 5 et 7 ans), merci de créer un compte sur notre site (voir tuto)

https://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/090/924/909243/DOCUMENT/Creer_un_compte_Pep-s_up.pdf?1692105479000

Une fois le compte validé, vous pourrez inscrire votre enfant au stage (voir tuto)

https://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/090/969/909695/DOCUMENT/Inscription_a_un_evenement_et_reglement_d-un_evenement_payant.pdf?1692107787413

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter

stage@lagouttedeau-escalade.com

Nous nous réservons le droit d’annuler le stage s’il y a moins de 4 inscrits, un avoir vous sera alors délivré.

Merci de vérifier vos spams suite à votre inscription, car des mails de confirmation ou d’information peuvent vous être envoyés d’ici le début du stage. .

Gymanse Louis Desmaris Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 45 00 14 sacha@lagouttedeau-escalade.com

