STAGE TOUS PUBLICS Initiation escalade 5-7ans et 8-17ans Rue des canes Tournus jeudi 12 février 2026.
Rue des canes Gymanse Louis Desmaris Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Début : 2026-02-12 08:30:00
fin : 2026-02-13 17:00:00
2026-02-12
STAGE TOUS PUBLICS Baby escalade (5-7ans)
Le jeudi 12 et vendredi 13 février en matinée
Horaires 09h-12h
Un temps d’accueil sera mis en place de 08h30 à 09h et de 12h00 à 12h30 afin de faciliter l’arrivée et le retour des enfants.
Programme
08h30 09h00 Accueil
09h00 12h00 Escalade
12h00 12h30 Retour
Fin de stage 12h00
Encadrant Sacha
Age requis 5-7 ans
Coût 55€
Contenu Dédié aux enfants de 5 à 7 ans, le but est de leur faire découvrir l’activité en douceur… apprentissage des bases de l’escalade et découverte de la verticalité, jeux en hauteur, ils apprendont à gérer leur équilibre et leur coordination.
STAGE TOUS PUBLICS initiation escalade (8-17ans)
Le jeudi 12 et vendredi 13 février en après-midi
Horaires 14h à 17h
Un temps d’accueil sera mis en place de 13h30 à 14h00 et de 17h00 à 17h30 afin de faciliter l’arrivée et le retour des enfants.
Programme
13h30 14h00 Accueil
14h00 17h00 Escalade
17h00 17h30 Retour
Fin de stage 17h00
Encadrant Sacha
Age requis 8-17 ans
Coût 55€
Contenu Initiation et découverte de l’escalade, apprentissage des bases de l’escalade adaptée à l’âge et au niveau de chacun.
RDV Complexe sportif Louis Desmaris (Tournus)
Adresse En Bagatelle, 71700 Tournus
Attention l’entrée se fera via le petit portillon vert à l’arrière du gymnase.
A prévoir tenue confortable, baskets, gourde d’eau, de quoi faire un petit gouté pour celles et ceux qui le souhaitent
Matériel: Chaussons et matériels fournis.
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter
stage@lagouttedeau-escalade.com .
Rue des canes Gymanse Louis Desmaris Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 45 00 14 sacha@lagouttedeau-escalade.com
English : STAGE TOUS PUBLICS Initiation escalade 5-7ans et 8-17ans
