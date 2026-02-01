STAGE TOUS PUBLICS Initiation escalade 5-7ans et 8-17ans Rue des canes Tournus

STAGE TOUS PUBLICS Initiation escalade 5-7ans et 8-17ans

STAGE TOUS PUBLICS Baby escalade (5-7ans)

Le jeudi 12 et vendredi 13 février en matinée

Horaires 09h-12h

Un temps d’accueil sera mis en place de 08h30 à 09h et de 12h00 à 12h30 afin de faciliter l’arrivée et le retour des enfants.

Programme

08h30 09h00 Accueil

09h00 12h00 Escalade

12h00 12h30 Retour

Fin de stage 12h00

Encadrant Sacha

Age requis 5-7 ans

Coût 55€

Contenu Dédié aux enfants de 5 à 7 ans, le but est de leur faire découvrir l’activité en douceur… apprentissage des bases de l’escalade et découverte de la verticalité, jeux en hauteur, ils apprendont à gérer leur équilibre et leur coordination.

STAGE TOUS PUBLICS initiation escalade (8-17ans)

Le jeudi 12 et vendredi 13 février en après-midi

Horaires 14h à 17h

Un temps d’accueil sera mis en place de 13h30 à 14h00 et de 17h00 à 17h30 afin de faciliter l’arrivée et le retour des enfants.

Programme

13h30 14h00 Accueil

14h00 17h00 Escalade

17h00 17h30 Retour

Fin de stage 17h00

Encadrant Sacha

Age requis 8-17 ans

Coût 55€

Contenu Initiation et découverte de l’escalade, apprentissage des bases de l’escalade adaptée à l’âge et au niveau de chacun.

RDV Complexe sportif Louis Desmaris (Tournus)

Adresse En Bagatelle, 71700 Tournus

Attention l’entrée se fera via le petit portillon vert à l’arrière du gymnase.

A prévoir tenue confortable, baskets, gourde d’eau, de quoi faire un petit gouté pour celles et ceux qui le souhaitent

Matériel: Chaussons et matériels fournis.

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter

stage@lagouttedeau-escalade.com .

Rue des canes Gymanse Louis Desmaris Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 45 00 14 sacha@lagouttedeau-escalade.com

