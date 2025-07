Stage toutes voiles dehors Base nautique de Lavalette Lapte

Stage toutes voiles dehors Base nautique de Lavalette Lapte lundi 28 juillet 2025.

Stage toutes voiles dehors

Base nautique de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte Haute-Loire

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-28

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-28

Prêt à hisser les voiles ? Que tu sois débutant ou que tu aies déjà un peu navigué, ce stage est fait pour toi !

Encadré par un moniteur diplômé, « Toutes voiles dehors » est un stage évolutif où chacun progresse à son rythme.

.

Base nautique de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 44 43 90 30 sitelavalette43@gmail.com

English :

Ready to hoist the sails? Whether you’re a beginner or have already sailed a little, this course is for you!

Supervised by a qualified instructor, « Toutes voiles dehors » is a progressive course where everyone progresses at their own pace.

German :

Bist du bereit, die Segel zu hissen? Egal, ob du Anfänger bist oder schon ein bisschen gesegelt bist, dieser Kurs ist genau das Richtige für dich!

Unter Anleitung eines diplomierten Lehrers ist « Toutes voiles dehors » ein evolutiver Kurs, bei dem jeder in seinem eigenen Tempo Fortschritte macht.

Italiano :

Pronti a issare le vele? Che siate principianti o abbiate già navigato un po’, questo corso fa per voi!

Seguito da un istruttore qualificato, « Toutes voiles dehors » è un corso progressivo in cui ognuno progredisce al proprio ritmo.

Espanol :

¿Listo para izar las velas? Tanto si es principiante como si ya ha navegado un poco, ¡este curso es para usted!

Supervisado por un instructor cualificado, « Toutes voiles dehors » es un curso progresivo en el que cada uno avanza a su ritmo.

L’événement Stage toutes voiles dehors Lapte a été mis à jour le 2025-07-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire