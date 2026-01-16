Stage tressage d’osier vivant Saché

Stage tressage d’osier vivant

8 Route de Gué Droit Saché Indre-et-Loire

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-22 11:30:00

2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22

Découvrez le tressage de l’osier vivant, accueilli et encadré par des professionnels et passionnés du tressage et de l’osier.

Découvrez le tressage de l’osier vivant, accueilli et encadré par des professionnels et passionnés du tressage et de l’osier. La journée et ou demi-journée de stage commence par la visite de la ferme osiéricole et la diffusion d’un film présentant l’osiériculture. Tressez une haie le matin et ou une cabane l’après-midi. Vous repartirez ainsi avec les connaissances en tressage et en entretien pour votre osier vivant. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés au froid et à la pluie. Possibilité d’inscription sur une demi-journée pour 45€ 50 .

8 Route de Gué Droit Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 21 05 info@osierprod.com

English :

Discover live wicker weaving, hosted and supervised by professional wicker weavers and enthusiasts.

