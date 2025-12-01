STAGE TRICOT Atelier Saint-Blaise Paris

Ce stage de deux jours vous permettra de découvrir les bases du tricot.

L’objectif : vous rendre autonome pour réaliser vos premiers ouvrages simples comme des écharpes, des snoods ou des bonnets.

Programme :

1er jour :

Initiation aux bases du tricot : apprentissage des points de base, ainsi que des techniques d’augmentation et de diminution de mailles.

2ème jour :

Approfondissement des bases apprises lors de la 1ère séance : découverte du point ajouré et initiation aux torsades. Apprentissage des diminutions spécifiques pour encolure et manches.

Deux livrets vous seront remis lors de ce stage pour faciliter votre apprentissage

Intervenante : Gina BELAIR

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 230€ (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnel : 480€ ttc

Dates : 12 et 19 décembre 2025

Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Atelier Saint-Blaise 38, rue Saint-Blaise 75020 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org