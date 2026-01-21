Stage trotinette Culture glisse Jurançon
Stage trotinette Culture glisse Jurançon vendredi 20 février 2026.
Skate park Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 60 – 60 – 75 EUR
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-22
2026-02-20
❄️Stages Vacances de Février ❄️
Les inscriptions sont ouvertes ! Rejoignez nous sur les premiers stages de cette année 2026 pour partager un moment de ride !
Plus d’informations cultureglisse@gmail.com .
Skate park Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 78 40 20 cultureglisse@gmail.com
