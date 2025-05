STAGE UNE IMMERSION AU COEUR DU VIVANT – Hures-la-Parade, 21 mai 2025 07:00, Hures-la-Parade.

Vivez une expérience unique au cœur du Site conservatoire des chevaux de Przewalski sur le causse Méjean. Lors de ce séjour immersif, vous participez à nos actions sur le terrain. Vous découvrez de l’intérieur le programme de conservation des chevaux de Przewalski et de leur réintroduction en Mongolie.

Vous approcherez les autres vivants avec la sensibilité et la connaissance scientifique de l’équipe dans un lieu inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de la valeur exceptionnelle de son » paysage culturel vivant de l’agropastoralisme méditerranéen

Au programme

Vous participez aux projets scientifiques de l’association

– observer les chevaux de Przewalski dans leur environnement,

– découvrir et identifier la faune et la flore au gré des cheminements,

– mesurer l’évolution du pâturage et les effets du cheval sur son habitat et son écosystème.

Vous rencontrez l’équipe de TAKH et les projets du moment en résidence.

Les programmes sur le terrain sont uniques et conçus au fil des saisons afin de respecter les conditions de vie de tous les vivants (non-humains et humains). En particulier, le programme sera adapté aux conditions sociales et sanitaires des chevaux…et aussi à la météo.

Les chevaux ne sont pas vaccinés. Afin de prévenir tout risque de transmission de maladie et d’agents pathogènes, il est obligatoire que vous portiez des vêtements qui n’auront pas été en contact avec d’autres équidés (chevaux, ânes et zèbres) ou qui auront été lavés au préalable. .

Lieu-dit Le Villaret

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 64 43 accueil@takh.org

English :

Enjoy a unique experience at the heart of Przewalski’s horse conservation site on the Causse Méjean. During this immersive stay, you’ll take part in our actions in the field. You’ll get an insider’s view of the Przewalski horse conservation and reintroduction program in Mongolia.

German :

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung im Herzen des Schutzgebiets der Przewalski-Pferde auf der Causse Méjean. Während dieses immersiven Aufenthalts nehmen Sie an unseren Aktionen vor Ort teil. Sie lernen das Programm zur Erhaltung der Przewalski-Pferde und ihrer Wiederansiedlung in der Mongolei von innen kennen.

Italiano :

Vivete un’esperienza unica nel cuore del sito di conservazione dei cavalli Przewalski sulla Causse Méjean. Durante questa esperienza coinvolgente, prenderete parte alle nostre azioni sul campo. Avrete una visione dall’interno del programma di conservazione del cavallo di Przewalski e della sua reintroduzione in Mongolia.

Espanol :

Disfrute de una experiencia única en el corazón del lugar de conservación de los caballos de Przewalski, en el Causse Méjean. Durante esta experiencia de inmersión, participará en nuestras acciones sobre el terreno. Conocerá de cerca el programa de conservación del caballo de Przewalski y su reintroducción en Mongolia.

