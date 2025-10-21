Stage UNIVERS FANTASTIQUE Valkazart Atelier Val’Kazart Contigny

Stage UNIVERS FANTASTIQUE Valkazart

Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-21

Fabrique chauves-souris et maisons hantées en papier pour un décor féerique d’Halloween ! À partir de 8 ans. Sur réservation.

Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 96 01 contact@valkazart.fr

English :

Make bats and haunted houses out of paper for a magical Halloween decor! Ages 8 and up. Reservations required.

German :

Bastle Fledermäuse und Spukhäuser aus Papier für eine märchenhafte Halloweendekoration! Ab 8 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Realizzate pipistrelli e case stregate con la carta per una magica decorazione di Halloween! Per bambini a partire dagli 8 anni. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Haz murciélagos y casas encantadas de papel para una decoración mágica de Halloween Para niños a partir de 8 años. Es necesario reservar.

L’événement Stage UNIVERS FANTASTIQUE Valkazart Contigny a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Val de Sioule