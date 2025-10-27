Stage vacances ados 12-15 ans : Gestes & Paysages avec Cécile Armenault Maison Européenne de la Photographie Paris

Les paysages font parties de nos environnements quotidiens, ils constituent la forme visible de l’espace avec laquelle nous interagissons par le mouvement, le geste et l’action pour nous inscrire dans l’expérience du monde.

Comment et sous quelles formes nous connectons-nous avec un environnement ? Comment nos gestes quotidiens s’organisent-ils en relation à l’espace ? Comment les corps interagissent avec les autres corps mais également les architectures naturelles et fabriquées, créant des organisations articulées dans l’espace ? Comment la photographie peut-elle capturer ces gestes performatifs ?

Les adolescent·es observeront les mouvements des corps des personnes présentes dans différents paysages et tenteront de dresser un répertoire sensible et partagé de gestes. Si certains d’entre eux.elles sont conscient·es, d’autres le sont moins, assimilé·es de manière autonome à notre mise en mouvement.

Ils et elles seront invité·es à réinvestir individuellement ou collectivement leurs propositions de gestes en fonction des paysages et à en garder une trace par la photographie.

À l’occasion de ce stage atelier, Cécile Armenault présentera aux adolescent·es quelques projets photographiques, notamment « Umwelt » où l’artiste interroge sa relation avec un milieu par des dispositifs poétiques du « faire corps ».

Cécile Armenault

Cécile Armenault mène une recherche artistique expérimentale et pluridisciplinaire (photographie, vidéo, installation, performance, danse) en interrogeant la présence du corps dans l’espace par la poésie et la mise en scène. Elle s’intéresse à la place qu’occupent le mouvement et l’image photographique dans notre manière de nous représenter le monde. Elle propose d’autres façons d’interagir avec les environnements et les objets et d’appréhender les récits. Sa recherche met en lumière les relations que nous entretenons avec les représentations, dans un désir de mise en mouvement de la pensée et du sens critique.

Du 27 au 31 octobre 2025, le stage avec la photographe Cécile Armenault invite les adolescent·es de 12-15 ans à explorer et à interroger leur relation avec le paysage naturel ou urbain.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 17h30

payant

Tarif : 114€

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

