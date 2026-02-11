Stage vacances ados 12-15 ans — Kintsugi photographique avec Cynthia Mancuso Maison Européenne de la Photographie Paris

En japonais, le terme kintsugi est formé de kin, l’or, et tsugi, la jointure. Cet art japonais très ancien consiste à l’origine à réparer des céramiques précieuses qui auraient été malheureusement cassées. Loin de dissimuler les fêlures, ce procédé les sublime par de la poudre d’or.

En s’inspirant de cette technique de restauration des objets, ode à la résilience, ce stage propose de célébrer la beauté des choses simples, la fugacité des instants tout autant que la fragilité même de la matière sur laquelle est imprimée l’image photographique. Sentir le papier entre ses doigts, le déchirer, le recoller, et donner ainsi une dimension nouvelle, poétique et sensible à l’image.

Lors de prises de vue, les adolescent·es captureront des images en portant une attention particulière à leur environnement, développant l’acuité de leur regard, jouant de situations ; puis ils et elles expérimenteront les déchirures du papier et sa recomposition par des jointures dorées ou argentées.

Au-delà du travail photographique, les adolescent·es seront invité·es à accompagner leur production par la création de haikus, ces brefs poèmes japonais qui rythment la beauté du quotidien et célèbrent la fragilité des choses.

____________________

Cynthia Mancuso

L’artiste photographe s’intéresse particulièrement à nos capacités de perception, d’écoute et d’ouverture sur le monde, et à l’aspect relationnel de la pratique photographique : comment celle-ci nous inscrit dans le monde et crée du lien entre l’autre et soi. Elle anime ainsi de nombreux ateliers de pratique artistique auprès du jeune public dans les milieux culturels, scolaires et périscolaires.

Elle est également auteur d’un roman, Le mal entendu (2003) qui met en miroir la passion amoureuse et la passion artistique, et conduit des ateliers d’art-thérapie en service hospitalier auprès d’enfants, d’adolescent·es et de jeunes adultes : la pratique photographique devient alors médium afin de faciliter leur expressivité et la mise en mots de leurs difficultés, tout en favorisant la confiance et l’estime de soi.

Actuellement, Cynthia Mancuso mène un travail d’écriture et prépare une exposition de photographies personnelles. Stimuler la créativité et proposer du sens, par la production de mots et d’images, est au cœur de sa démarche artistique.

Le stage avec la photographe Cynthia Mancuso invite les adolescent·es de 12-15 ans à jouer avec la matière de l’image pour révéler sa poésie.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 17h30

payant

114 €.

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-06T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-02T14:30:00+02:00_2026-03-02T17:30:00+02:00;2026-03-03T14:30:00+02:00_2026-03-03T17:30:00+02:00;2026-03-04T14:30:00+02:00_2026-03-04T17:30:00+02:00;2026-03-05T14:30:00+02:00_2026-03-05T17:30:00+02:00;2026-03-06T14:30:00+02:00_2026-03-06T17:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/stage-vacances-ados-12-15-ans-kintsugi-photographique-avec-cynthia-mancuso/ +33144787500 info@mep-fr.org



Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire

