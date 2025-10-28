Stage vacances automne Escalade Bêta bloc Pau

Bêta bloc 6 Rue Alessandro Volta Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-31

Nos stages se dérouleront du 21 au 24 octobre, ainsi que du 28 au 31 octobre.

Escalade, trampoline, slackline, jeux….. de quoi occuper de belles journée sportives!

Accueil et encadrement de 9h à 17h, activités sportives de 10h à 16h.

Trampoline park le jeudi.

40 à 55€ la journée. .

Bêta bloc 6 Rue Alessandro Volta Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 24 23 40 info@beta-bloc.com

