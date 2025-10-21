Stage vacances « Autour du Fil » Maison pour tous Le Trévoux

Stage vacances « Autour du Fil » Maison pour tous Le Trévoux mardi 21 octobre 2025.

Stage vacances « Autour du Fil »

Maison pour tous 2 Rue de Bannalec Le Trévoux Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 09:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Envie de créer, d’apprendre et de t’amuser pendant les vacances ?

Au programme

Couture Création de bijoux Macramé Mandala mexicain Punch needle

Tufting

Tableau ou déco murale = minimum 3 jours

Coussin tout doux = 4 jours obligatoires

Le tarif comprend La journée d’animation, Machines & fournitures (tissus, fils, boutons…), Le goûter offert.

Prévoir un pique-nique (réchauffage possible sur place).

Places limitées ! Réserve vite ta ou tes journées créatives .

Maison pour tous 2 Rue de Bannalec Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 30 39 00 79

