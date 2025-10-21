Stage vacances « Autour du Fil » Maison pour tous Le Trévoux
Stage vacances « Autour du Fil » Maison pour tous Le Trévoux mardi 21 octobre 2025.
Stage vacances « Autour du Fil »
Maison pour tous 2 Rue de Bannalec Le Trévoux Finistère
Début : 2025-10-21 09:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00
2025-10-21
Envie de créer, d’apprendre et de t’amuser pendant les vacances ?
Au programme
Couture Création de bijoux Macramé Mandala mexicain Punch needle
Tufting
Tableau ou déco murale = minimum 3 jours
Coussin tout doux = 4 jours obligatoires
Le tarif comprend La journée d’animation, Machines & fournitures (tissus, fils, boutons…), Le goûter offert.
Prévoir un pique-nique (réchauffage possible sur place).
Places limitées ! Réserve vite ta ou tes journées créatives .
Maison pour tous 2 Rue de Bannalec Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 30 39 00 79
