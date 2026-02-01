Un atelier créatif pour s’amuser, progresser et pourquoi pas, débuter ton parcours de futur mangaka !

Tu aimes dessiner et tu es fan de manga ? Viens découvrir comment se créent ces célèbres bandes dessinées japonaises ! Pendant le stage, tu apprendras à dessiner des personnages, inventer les tiens, créer des décors en perspective et donner vie à tes histoires.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

-26 ans 2,70€

+26 ans selon QF

Inscriptions uniquement sur place

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 17 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-bd-mangas +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org



