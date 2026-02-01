Stage vacances « BD Mangas » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Stage vacances « BD Mangas » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 2 mars 2026.
Un atelier créatif pour s’amuser, progresser et pourquoi pas, débuter ton parcours de futur mangaka !
Tu aimes dessiner et tu es fan de manga ? Viens découvrir comment se créent ces célèbres bandes dessinées japonaises ! Pendant le stage, tu apprendras à dessiner des personnages, inventer les tiens, créer des décors en perspective et donner vie à tes histoires.
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant
-26 ans 2,70€
+26 ans selon QF
Inscriptions uniquement sur place
Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 17 ans.
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-bd-mangas +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org
