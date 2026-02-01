Stage vacances Beach Soccer (U11-U15) Châteauroux

Stage vacances Beach Soccer (U11-U15)

89 Allée des Platanes Châteauroux Indre

Tarif : – –

Le Beach Soccer Indre organise un stage vacances Beach Soccer destiné aux jeunes de 11 à 15 ans, pendant les vacances de février, à Châteauroux.

Ce stage propose une découverte et une pratique encadrée du beach soccer, discipline ludique et complémentaire au football, mêlant travail technique, jeux sportifs et apprentissage des règles spécifiques sur sable.

Chaussons néoprène et goûters sont fournis. Le repas du midi est à prévoir par les familles (micro-ondes disponible).

Les inscriptions se font en ligne, dans la limite des places disponibles. .

Beach Soccer Indre is organizing a Beach Soccer vacation course for young people aged 11 to 15, during the February vacations in Châteauroux.

