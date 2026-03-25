Stage vacances biodanza MJC La Fabrique Saint-Clément
Stage vacances biodanza MJC La Fabrique Saint-Clément mardi 14 avril 2026.
Stage vacances biodanza
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 19:00:00
fin : 2026-04-14 20:30:00
Date(s) :
2026-04-14
La Biodanza s’adresse aux hommes, aux femmes, jeunes et moins jeunes. Aucune capacité n’est requise pour y participer. À travers le mouvement, la musique et le groupe, la Biodanza permet de renforcer l’élan vital, le sentiment de bien-être et la joie. Venez expérimenter !
À partir de 16 ans
Inscription obligatoire
Avec Delphine TARDIEU. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
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English : Stage vacances biodanza
L’événement Stage vacances biodanza Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais
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