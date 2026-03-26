Stage vacances danse assise MJC La Fabrique Saint-Clément
Stage vacances danse assise MJC La Fabrique Saint-Clément mercredi 15 avril 2026.
Stage vacances danse assise
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 11:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Exécuter des mouvements de danse en étant assis sur une chaise. Faire bouger son corps au rythme de la musique, en utilisant ses bras, ses jambes et son torse. Travailler la coordination, la concentration et la mémoire, mais aussi prefiter de la musique sans pression et vivre des moments de plaisirs partagés. À travers différents styles de danse et genres musicaux, venez tester la danse assise !
Inscription obligatoire
Avec Céline QUOY. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
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English : Stage vacances danse assise
L’événement Stage vacances danse assise Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais
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