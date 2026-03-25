Stage vacances danse avec bébé MJC La Fabrique Saint-Clément
Stage vacances danse avec bébé MJC La Fabrique Saint-Clément mercredi 15 avril 2026.
Stage vacances danse avec bébé
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 15:45:00
Date(s) :
2026-04-15
Danser avec son bébé est un moment privilégié qui renforce les liens affectifs et stimule le développement de l’enfant. Les parents peuvent danser tout en portant leur bébé en écharpe ou en porte-bébé. Cette activité adaptée aux besoins du parent et du bébé apporte joie et bien-être et permet une interaction constante.
Inscription obligatoire
Avec Céline QUOY. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage vacances danse avec bébé
L’événement Stage vacances danse avec bébé Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Saint-Clément (Yonne)
- Stage expression corporelle danse et théâtre MJC La Fabrique Saint-Clément 8 avril 2026
- Stage vacances eutonie MJC La Fabrique Saint-Clément 11 avril 2026
- Stage vacances danses de salon MJC La Fabrique Saint-Clément 13 avril 2026
- Stage vacances découverte de la magie MJC La Fabrique Saint-Clément 14 avril 2026
- Stage vacances promenade olfactive MJC La Fabrique Saint-Clément 14 avril 2026