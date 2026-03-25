Stage vacances danse avec bébé MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage vacances danse avec bébé

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 15:45:00

Date(s) :

2026-04-15

Danser avec son bébé est un moment privilégié qui renforce les liens affectifs et stimule le développement de l’enfant. Les parents peuvent danser tout en portant leur bébé en écharpe ou en porte-bébé. Cette activité adaptée aux besoins du parent et du bébé apporte joie et bien-être et permet une interaction constante.

Inscription obligatoire

Avec Céline QUOY. .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage vacances danse avec bébé

L’événement Stage vacances danse avec bébé Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais