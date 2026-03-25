Stage vacances danse en ligne MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage vacances danse en ligne

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:30:00

fin : 2026-04-14 20:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Fan de Madison ou de Kuduro, venez vous amuser et découvrir d’autres chorégraphies ! La danse en ligne se pratique sur des musiques de genres et de styles très variés. C’est une pratique individuelle mais cela n’enlève en rien au plaisir de danser tous ensemble.

Inscription obligatoire

Avec Céline QUOY. .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr

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English : Stage vacances danse en ligne

L’événement Stage vacances danse en ligne Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais