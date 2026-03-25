Stage vacances danses de salon MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage vacances danses de salon

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 18:30:00

fin : 2026-04-13 20:30:00

Date(s) :

2026-04-13

La danse de salon offre un univers riche et varié qui saura vous séduire. Ces danses élégantes se pratiquent à deux et incluent des styles très différents Valse, Tango, Foxtrot, Quickstep, … Chaque style possède ses propres mouvements et son rythme particulier, permettant à tous de trouver la danse qui lui convient le mieux.

Inscription obligatoire

Avec Maurille DA SILVEIRA et Céline QUOY. .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr

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English : Stage vacances danses de salon

L’événement Stage vacances danses de salon Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais