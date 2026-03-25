Stage vacances danses de salon MJC La Fabrique Saint-Clément
Stage vacances danses de salon MJC La Fabrique Saint-Clément lundi 13 avril 2026.
Stage vacances danses de salon
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 18:30:00
fin : 2026-04-13 20:30:00
Date(s) :
2026-04-13
La danse de salon offre un univers riche et varié qui saura vous séduire. Ces danses élégantes se pratiquent à deux et incluent des styles très différents Valse, Tango, Foxtrot, Quickstep, … Chaque style possède ses propres mouvements et son rythme particulier, permettant à tous de trouver la danse qui lui convient le mieux.
Inscription obligatoire
Avec Maurille DA SILVEIRA et Céline QUOY. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
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English : Stage vacances danses de salon
L’événement Stage vacances danses de salon Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais
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