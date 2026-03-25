Stage vacances danses latines MJC La Fabrique Saint-Clément
Stage vacances danses latines MJC La Fabrique Saint-Clément mercredi 15 avril 2026.
Stage vacances danses latines
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:30:00
fin : 2026-04-15 20:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Les danses latines regroupent un ensemble de styles dynamiques et expressifs originaires d’Amérique latine et des Caraïbes, reflétant la culture, l’histoire et la musique de ces régions. Les principaux styles de danses latines sont salsa, bachata, merengue, cha-cha-cha, rumba, samba. Avec ou sans partenaire, venez amuser sur des rythmes ensoleillés !
Inscription obligatoire
Avec Maurille DA SILVEIRA et Céline QUOY. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
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English : Stage vacances danses latines
L’événement Stage vacances danses latines Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais
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