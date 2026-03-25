Stage vacances danses latines MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage vacances danses latines

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:30:00

fin : 2026-04-15 20:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Les danses latines regroupent un ensemble de styles dynamiques et expressifs originaires d’Amérique latine et des Caraïbes, reflétant la culture, l’histoire et la musique de ces régions. Les principaux styles de danses latines sont salsa, bachata, merengue, cha-cha-cha, rumba, samba. Avec ou sans partenaire, venez amuser sur des rythmes ensoleillés !

Inscription obligatoire

Avec Maurille DA SILVEIRA et Céline QUOY. .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr

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English : Stage vacances danses latines

L’événement Stage vacances danses latines Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais