Stage vacances d’automne – Baby gym au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Stage vacances d’automne – Baby gym au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris lundi 27 octobre 2025.

Le centre

Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de baby gym ! Initiez vos enfants à la gym pendant les vacances d’automne.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages de Baby gym pendant les vacances d’automne !

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h15 à 11h15

payant

13,5 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T11:15:00+01:00

fin : 2025-10-31T12:15:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T10:15:00+02:00_2025-10-27T11:15:00+02:00;2025-10-28T10:15:00+02:00_2025-10-28T11:15:00+02:00;2025-10-29T10:15:00+02:00_2025-10-29T11:15:00+02:00;2025-10-30T10:15:00+02:00_2025-10-30T11:15:00+02:00;2025-10-31T10:15:00+02:00_2025-10-31T11:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/