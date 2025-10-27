Stage vacances d’automne – Chant au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Stage vacances d’automne – Chant au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris lundi 27 octobre 2025.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour un stage de chant ! Venez apprendre ou renforcer votre savoir-faire en chant pendant les vacances d’automne !

Le centre Paris Anim' Wangari vous propose un stage de chant pendant les vacances d'automne !

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

payant

13,5 euros pour toute la

durée du stage et pour les moins de 26 ans.

Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient

familial.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/