Stage Vacances d’automne – Création de musique électronique au Centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris lundi 27 octobre 2025.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de création de musique électronique ! Initiez vos enfants à la création de musique électronique pendant les vacances d’automne.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h00 à 18h30

payant

20,25 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 17 ans.

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/