Stage Vacances d’automne – Gym enfants au Centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de gym ! Initiez vos enfants à la pratique de la gym pendant les vacances d’automne.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages gym enfants pendant les vacances d’automne !

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h15 à 12h45

payant

20,25 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/