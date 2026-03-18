Stage Vacances d’avril – Gym enfants 6-10 ans au Centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de gym ! Initiez vos enfants à la pratique de la gym pendant les vacances d’avril.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages gym enfants pendant les vacances d’avril !

Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 11h15 à 12h45

payant

16,2 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-27T14:15:00+02:00

fin : 2026-04-30T15:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-27T11:15:00+02:00_2026-04-27T12:45:00+02:00;2026-04-28T11:15:00+02:00_2026-04-28T12:45:00+02:00;2026-04-29T11:15:00+02:00_2026-04-29T12:45:00+02:00;2026-04-30T11:15:00+02:00_2026-04-30T12:45:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



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