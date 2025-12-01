Stage vacances de décembre – Baby cirque 3-5 ans au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Le centre

Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de baby cirque ! Initiez vos enfants à la pratique circassienne pendant les vacances de décembre.

Du lundi 29 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h15 à 11h15

payant

8,10 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/