Stage vacances de décembre – Photo cyanotype 6-10 ans au Centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris lundi 29 décembre 2025.
Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour un stage de photo cyanotype ! Initiez vos enfants à cette pratique photographique pendant les vacances de décembre.
Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose un stage de photo cyanotype pendant les vacances de décembre !
Du lundi 29 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :
lundi, mardi, mercredi
de 14h00 à 15h30
gratuit
12,15 euros pour toute la durée du stage.
Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/