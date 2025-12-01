Stage vacances de décembre – Trapèze adultes au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour un stage de trapèze ! Venez apprendre ou renforcer votre savoir-faire au trapèze pendant les vacances de décembre !

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose un stage de trapèze pendant les vacances de décembre !

Du lundi 29 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 18h00 à 20h00

payant

16,20 euros pour toute la

durée du stage et pour les moins de 26 ans.

Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient

familial.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-29T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-31T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-29T18:00:00+02:00_2025-12-29T20:00:00+02:00;2025-12-30T18:00:00+02:00_2025-12-30T20:00:00+02:00;2025-12-31T18:00:00+02:00_2025-12-31T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/