Stage vacances de Février Komonò Circus Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch

Stage vacances de Février Komonò Circus

Rue Gilbert Moga Plaine des Sports La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 110 – 110 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-09

Le Komonò Circus propose des stages ludiques et conviviaux pour découvrir ou se perfectionner à toutes les disciplines des arts du cirque (aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie et Expression corporelle et théâtrale). A la fin de la semaine, les stagiaires proposeront une petite représentation. Un moment festif qui permettra aux familles de découvrir le travail de leurs enfants ! .

Rue Gilbert Moga Plaine des Sports La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 80 11 77 contact@collectif-komono.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage vacances de Février Komonò Circus

L’événement Stage vacances de Février Komonò Circus La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-01-22 par OT La Teste-de-Buch