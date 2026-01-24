Stage vacances de Février Komonò Circus Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch
Stage vacances de Février Komonò Circus Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch lundi 9 février 2026.
Stage vacances de Février Komonò Circus
Rue Gilbert Moga Plaine des Sports La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 110 – 110 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-09
Le Komonò Circus propose des stages ludiques et conviviaux pour découvrir ou se perfectionner à toutes les disciplines des arts du cirque (aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie et Expression corporelle et théâtrale). A la fin de la semaine, les stagiaires proposeront une petite représentation. Un moment festif qui permettra aux familles de découvrir le travail de leurs enfants ! .
Rue Gilbert Moga Plaine des Sports La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 80 11 77 contact@collectif-komono.fr
English : Stage vacances de Février Komonò Circus
