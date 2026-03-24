Stage Vacances de Pâques 2026 École de Pia Prémilhat

Stage Vacances de Pâques 2026 École de Pia Prémilhat mardi 7 avril 2026.

Stage Vacances de Pâques 2026

École de Pia 21 route de la Peille Prémilhat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-07

Venez participez aux nombreux stages et ateliers proposés à l’École de Pia à Prémilhat pour petits et grands du 7 au 10 avril.
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École de Pia 21 route de la Peille Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 10 00 87 

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English :

Come and take part in the many courses and workshops on offer at the École de Pia in Prémilhat for young and old from April 7 to 10.

L’événement Stage Vacances de Pâques 2026 Prémilhat a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme

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