Stage vacances de printemps 2026

88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:30:00

fin : 2026-04-20 19:15:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Venez déployer votre fibre artistique grâce à des ateliers dédiés à la peinture, au dessin, au collage, au modelage… Des moments pour observer, composer et respirer.

Les ateliers sont adaptés à chaque âge (enfants à partir de 5 ans, jeunes et adultes).

Réservation obligatoire par téléphone (06 61 75 77 69) sms ou mail (myatelier44@gmail.com) .

88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 75 77 69 myatelier44@gmail.com

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English :

L’événement Stage vacances de printemps 2026 La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44